Calciomercato Milan, torna di moda il nome di Arnault. Secondo quanto riporta Il Giornale, con lui arriverebbero anche due stelle assolute del calcio mondiale

Mancano due giornate alla conclusione di questa anomala stagione di Serie A, e il destino del Milan è ancora parecchio incerto. Dopo un avvio difficile sotto l’ala di Marco Giampaolo, i rossoneri hanno svoltato la stagione con l’arrivo di Stefano Pioli e, soprattutto, con il ritorno in Serie A di Zlatan Ibrahimovic.

La squadra ora vince e convince, tanto che la dirigenza ha clamorosamente deciso di confermare l’attuale tecnico rossonero, facendo saltare l’affare Rangnick all’ultimo. Resta ancora da capire se, per la prossima stagione, il club meneghino dovrà disputare i preliminari di Europa League, o accederà direttamente ai gironi. Già da stasera si potrebbe avere il responso definitivo, con la Roma chiamata a vincere per blindare aritmeticamente il quinto posto. Intanto, il calciomercato si infiamma, e Il Giornale rilancia la notizia su Bernard Arnault.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Inter-Napoli 2-0: Highlights, Voti, Pagelle e Tabellino

Calciomercato Milan, Arnault punta al doppio colpo: Mbappe e Guardiola

Sono voci che ormai si susseguono da diversi mesi quelle sulla volontà di Arnault di acquistare il Milan. Al momento, i rossoneri sono di proprietà di Elliot, un fondo azionario che ha l’obiettivo di vendere la società una volta averla rivalutata. Ma che Bernard Arnault sia pronto ad acquistare il club meneghino, al momento sembra molto difficile. Secondo quanto riportato da Il Giornale, invece, negli ambienti finanziari la voce è parecchio insistente, tanto che si parla già di un affare in chiusura nei prossimi 12 mesi.

Se il tutto dovesse andare in porto, l’imprenditore francese sembrerebbe pronto ad investire parecchio denaro per riportare il Milan agli antichi splendori. Sempre stando alla notizia de Il Giornale, Arnault vorrebbe portare in Serie A due stelle assolute del calcio mondiale: Pep Guardiola e Kylian Mbappe. Si tratterebbe ovviamente di un colpo di scena clamoroso, che riporterebbe subito il club di via Aldo Rossi a competere per le primissime posizioni in classifica.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Champions League, Mediaset ha scelto: tutti i match in chiaro