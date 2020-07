Un ragazzo, visibilmente divertito a giudicare le immagini, prende a calci il display della sua Tesla mentre viaggia in modalità automatica.

Si tratta di una breve clip, pubblicata su Twitter dal profilo 28delayslater: un ragazzo, a bordo della sua Tesla Model 3, si diverte a distruggere, letteralmente, il display dell’automobile, mentre questa viaggia in autopilot.

La clip, in realtà, è molto breve, dura circa 6 secondi, ma restituisce delle immagini molto chiare. Dallo specchietto retrovisore si intravede per un brevissimo istante il volto del protagonista. Da questa immagine si può intuire come come il ragazzo sia visibilmente divertito dalla faccenda. Ciò che risulta interessante, come riporta Everyeye, è che nonostante l’accaduto, l’automobile ha continuato a viaggiare in modalità automatica. Infatti, si può notare come il conducente sia stato ben attento a non colpire il volante o i pedali, altrimenti la macchina avrebbe immediatamente arrestato l’autopilot.

Ragazzo prende a calci il display della Tesla: c’è un’ipotesi sul protagonista del video

Come riporta Everyeye, si è fatta avanti, nelle ultime ore, un’ipotesi circa il protagonista del curioso episodio registrato. L’ipotesi si basa su due osservazioni: la prima è che l’automobile non è provvista di tetto e la seconda invece riguarda lo strano atteggiamento del conducente.

Il profilo del conducente potrebbe corrispondere a quello di Danny Duncan, influencer e youtuber che è solito “acchiappare” visualizzazioni e follower proprio attraverso i suoi scherzi e i suoi gesti quanto meno folli. Lo stesso Duncan, non troppo tempo fa, aveva deciso di rimuovere il tetto della sua vettura. Da queste due osservazioni, la fonte ha portato avanti la sua ipotesi sul protagonista.

