Wanda Nara si rilassa sul lettino, ma il décolleté è esplosivo come mostra la Foto pubblicata da poco dalla bella argentina.

Wanda Nara conferma di essere bellissima e molto probabilmente tra le donne più attraenti e corteggiate della televisione italiana. La moglie-agente di Mauro Icardi, che vive da diverso tempo a Parigi con il resto della famiglia, continua a deliziare tutti i suoi fan e a regalare il solito grande spettacolo.

Proprio come le ultimissime Storie su Instagram che, in pochissimo tempo, hanno fatto incetta di like e lasciato i follower dell’argentina a bocca aperta. Procediamo, però, con ordine e proviamo a fare ulteriore chiarezza in tal senso.

Wanda Nara in completo relax, che décolleté: ecco la Foto

Nelle Storie in questione, si vede la bellissima Wanda Nara rilassarsi su un lettino nel bel mezzo di una seduta di massaggi. L’attenzione dei suoi fan, però, è tutta rivolta al corpo della bella argentina e al décolleté che appare davvero tonico ed esplosivo. Immediati sono arrivati i complimenti da parte dei corteggiatori dell’ex opinionista del ‘Grande Fratello Vip’ che, per l’ennesima volta, ha confermato di essere in forma smagliante.

E, come sempre, i suoi scatti lasciano davvero poco spazio all’immaginazione. Ecco le FOTO delle Storie appena pubblicate da Wanda Nara sulla propria pagina Instagram:

