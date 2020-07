Twitter ha temporaneamente bloccato Donald Trump Jr, figlio del tycoon, per aver pubblicato un video disinformato sul Coronavirus

Altri problemi per la famiglia Trump. Il presidente degli Stati Uniti non sta certamente vivendo un periodo semplice. Tanti i problemi interni da affrontare tra Coronavirus e manifestazioni antirazziste. Anche per suo figlio, il primogenito Donald Trump Jr, ci sono alcune situazioni da affrontare.

È notizia di poco fa, infatti, la decisione presa dal social network Twitter: account temporaneamente bloccato. La motivazione? Il figlio del tycoon ha pubblicato sul suo profilo un video altamente disinformato sul Coronavirus, violando le linee guida del sito. Nello specifico, fa sapere Twitter con una nota, l’account del figlio del presidente degli Usa gli verrà restituito entro 12 ore. Alla fine del comunicato, poi, si legge il consiglio rivolto agli utenti di informarsi esclusivamente dal profilo dell’Oms.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, Trump annuncia: “Enormi progressi verso il vaccino”

Coronavirus, numeri in aumento negli Usa: 57mila contagi e 680 decessi

Continua a preoccupare l’emergenza Coronavirus negli Usa. I numeri relativi alla pandemia non tendono a scendere, anzi. Nelle ultime 24 ore, riporta la Johns Hopkins University, sono stati registrati ulteriori 57mila contagi, per un totale di più di 4 milioni. Aumentano anche i decessi, con 680 vittime che si vanno ad aggiungere alle 147mila totali.

Intanto, proprio ieri è arrivata una buona notizia per quanto riguarda il vaccino. L’azienda Moderna è pronta ad avviare la fase 3, ossia quella di test sugli esseri umani. Se le sperimentazioni dovessero andare come sperato, già dal prossimo anno sarebbero pronte almeno 500 milioni di dosi per i cittadini, che potrebbero salire fino ad 1 miliardo. Un numero decisamente considerevole e che fa sorridere la gestione Donald Trump.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Anversa, torna l’incubo Covid-19: imposto il coprifuoco