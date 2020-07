Coronavirus: a Madrid, in Spagna, è scattato l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto e nelle terrazze sui bar

La comunità di Madrid ha deciso per l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto ed in pubblico in ogni occasione, così come in strada e nelle terrazze dei bar anche quando si osserva il distanziamento di almeno 1,5 metri. Dal 21 maggio scorso le mascherine erano state rese obbligatorie nel momento in cui non si fosse potuto rispettare il distanziamento. Nelle ultime settimane quasi tutte e 17 le regioni hanno optato per l’obbligatorietà in ogni momento. Le persone dovranno indossare i dispositivi di protezione anche mentre sono in un bar all’aperto, luoghi in cui gli incontri dovranno essere di massimo 10 persone.

Coronavirus, a Madrid scatta la chiusura all’una e mezza per i locali

A Madrid i locali dovranno abbassare le serrande entro l’una e trenta del mattino. I clienti, invece, per entrare dovranno presentare un documento d’identità e lasciare i propri dati per garantire la tracciabilità.

Nonostante la capitale sia meno colpita di altre città, la autorità hanno comunque allestito due padiglioni della fiera per i nuovi pazienti affetti dal coronavirus.

La Spagna attualmente conta 28.400 morti a causa del virus e nelle ultime settimane ha visto una nuova impennata della curva epidemica. Molti paesi d’Europa, come Gran Bretagna, Germania e Francia, hanno sconsigliato i viaggi in alcune regioni del paese. Londra ha imposto anche la quarantena per i rientri.

