Serie A, l’annuncio di Pregliasco: “Stadi aperti dal 2021”. Secondo il virologo i tifosi potranno tornare a seguire le proprie squadre solo col nuovo anno

Si fa un gran parlare ultimamente della possibilità dei tifosi di calcio (ma anche degli altri sport) di tornare a riempire gli stadi. La FIGC e la Lega stanno vagliano le opzioni per consentire ai supporters di occupare almeno una parte degli impianti, in modo tale da non compromettere il distanziamento e le misure di sicurezza sanitaria. Per ora è stata bocciata la richiesta di offrire una minima capienza per l’ultima giornata di questa stagione, ritenendo affrettata la scelta di riaprire le infrastrutture con i contagi non ancora sotto controllo.

A pronunciarsi su possibili scadenze future è stato questa mattina Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università di Milano, e tra i massimi esperti in materia. Attraverso un’intervista al Corriere dello Sport il medico ha sottolineato come: “Il trend di Covid-19 nel nostro Paese fa ben sperare ma per rivedere la gente allo stadio credo che dovremmo aspettare i primi mesi del 2021”.

Secondo Pregliasco la situazione nel nostro paese è migliore rispetto a quella di altri contesti europei, ma guai ad abbassare la guardia.

“Occorre prevedere lo scenario di una possibile seconda ondata. Dobbiamo farci trovare pronti per evitare di rivivere quanto sta accadendo in diverse zone del mondo“.

Questo discorso va applicato anche ai protocolli del calcio: “Se il trend positivo prosegue si possono diminuire i tamponi settimanali. Bisogna codificare un nuovo protocollo che garantisca i giocatori e possa prevenire la seconda ondata. Il tutto deve consentire il regolare svolgimento delle attività agonistiche prima dell’arrivo del vaccino, presumibilmente nel 2021“.

Il presidente Gravina ha già lanciato l’allarme sui nuovi protocolli, parlando di grave ritardo in vista della prossima stagione e Pregliasco è d’accordo: “Sarà importante avere tutto pronto prima di settembre. Andranno disciplinate anche le partite all’estero perchè ci sono zone ad altissimo rischio, come la Catalogna in questo momento“.

Per quanto riguarda la riapertura degli impianti però aggiunge: “Visto che non sappiamo bene quello che potrà accadere in autunno, credo che bisognerà aspettare l’inizio del 2021, per scongiurare lo scoppiò di una seconda ondata di Covid-19. Rispettando le regole i tifosi potranno tornare a fruire dello spettacolo dal vivo, sempre mantenendo il buon senso di fondo“.

