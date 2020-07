Matteo Salvini ha rilasciato alcune dichiarazioni molto dure nei confronti del Viminali riguardo l’aumento degli sbarchi dei migranti che sta avvenendo da inizio luglio.

Matteo Salvini ha contestato duramente la visita della Ministra degli Interni Lucia Lamorgese in Tunisia, per chiedere al governo di effettuare maggiori controlli sulle frontiere. La situazione sul fronte degli sbarchi sta infatti diventando insostenibile. Basti solo pensare che al momento nell’hotspot di Lampedusa, vi sono sono più di ottocento stranieri ospitati, a fronte di una capienza massima di novantacinque persone. Salvini ha rimproverato il Viminale di accorgersi soltanto adesso che l’emergenza è già scoppiata, di dover fare qualcosa per fermare i flussi migratori. Il leader della Lega ha poi aggiunto che “mentre i clandestini arrivano a frotte, anche con barboncini evidentemente scampati ai lager libici, giovedì il Senato deciderà se devo essere processato per aver difeso i confini. Orgoglioso di aver protetto l’Italia e gli italiani: la rifarei e lo rifarò“.

Leggi anche: Migranti, Lamorgese: “Problemi di sicurezza sanitaria”

Salvini senza mascherina al convegno degli scettici sul coronavirus in Senato

Nella giornata di ieri, aveva fatto molto discutere la partecipazione di Salvini al convegno organizzato in Senato da parte di alcuni esponenti politici e del mondo della cultura, che sostengono che l’emergenza coronavirus in Italia, sia stata alimentata da un insensato allarmismo mediatico. Il segretario della Lega si è inoltre presentato all’incontro senza mascherina, e si è rifiutato di indossarla anche quando i commessi presenti in Senato glielo hanno fatto notare. Un episodio che si era già verificato nei giorni scorsi. Salvini si rifiuta di indossare la mascherina in segno di protesta, e lo ha fatto anche durante i comizi elettorali che ha tenuto in giro per l’Italia. L’evento che si è tenuto in Senato, ha fatto molto scalpore anche per le dichiarazioni del noto tenore Andrea Bocelli. Questi nel suo intervento, ha negato la gravità del virus affermando di non aver conosciuto persone che sono finite in terapia intensiva dopo averlo contratto. Inoltre ha anche criticato il governo per aver imposto il lockdown, ammettendo di averlo infranto.

Leggi anche: Covid-19, Bocelli rivela: “Ho violato il lockdown, mi serve il sole!”