Un ragazzo, dopo una cena in un ristorante di Tivoli a Roma, scappa insieme agli amici per non pagare il conto: si ferisce su una recinzione e muore per una setticemia fulminante

Si chiamava Giuliano Bergamini il ragazzo di 23 anni morto a causa di una setticemia fulminante alla gamba destra. La vicenda che ha portato a ciò risale al 23 luglio scorso, quando il ragazzo insieme ad altri 3 amici era andato a mangiare in un ristorante di Tivoli. Al termine della cena, i ragazzi non volevano pagare il conto e lui, nel corso della discussione con i commensali, aveva deciso di scappare. Il 23enne, però, nel tentativo di scavalcare la recinzione esterna si era ferito ad una gamba. Il personale del ristorante, in attesa dei sanitari, lo aveva soccorso. I carabinieri, invece, avevano nel frattempo arrestato i suoi amici.

LEGGI ANCHE—> Morta Gisèle Halimi, avvocato e femminista francese: aveva 93 anni

Roma, aperta un’inchiesta sulla morte di Giuliano Bergamini

Giuliano, arrivato al pronto soccorso dell’ospedale di Tivoli, è stato ricoverato e sottoposto ad un piccolo intervento per poi essere dimesso con 10 giorni di prognosi. Dopo essere tornato a casa, le sue condizioni di salute sono immediatamente peggiorate fino a morire dopo poche ore lo scorso sabato 25 luglio all’ospedale di San Camillo.

I familiari, immersi nel dolore di una tragedia inaspettata, hanno deciso di sporgere denuncia nei confronti dei medici che lo hanno visitato inizialmente. Gli investigatori ora sono impegnati nella ricostruzione dei fatti per capire se sono da attribuire responsabilità nei confronti dell’equipé medica dell’ospedale di Tivoli. E’ da accertare non ci siano state negligenze e che siano state adoperate tutte le pratiche adatte ad arginare l’infezione. Sulla salma del ragazzo è stata concessa l’autopsia che sarà eseguita dal medico legale nei prossimi giorni.

LEGGI ANCHE—> Morto Mino Valeri: è stato docente, critico d’arte e giornalista