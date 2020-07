Per la serie ricette dolci, le frittelle di mele: un modo facile e veloce per servire ai commensali un prodotto nostrano come ottimo dessert dopo i pasti.

Le frittelle di mele sono un modo invitante e gustoso per servire un buonissimo frutto come dessert. La preparazione di questa ricetta è molto semplice e richiede poco tempo. Il risultato, al tempo stesso, è molto interessante. Le frittelle di mele possono essere servite in diverse occasioni: per finire in bellezza un pranzo o una cena, oppure, semplicemente, per gustarsi una buona merenda pomeridiana. Vediamo insieme come prepararle.

Frittelle di mele: gli ingredienti

Mele: 2

Succo di limone: 1

Zucchero: 30 g

Cannella in polvere

Farina 00: 150 g

Sale fino: un pizzico

Latte intero: 200 ml

Uova: 2

Lievito in polvere: 8 g

Olio di semi

Ricette dolci: la preparazione delle frittelle di mele

Iniziamo la preparazione delle frittelle di mele versando in una ciotola due uova e il latte. Sbattiamo il tutto al cucchiaio e aggiungiamo un pizzico di sale. A questo punto, aggiungiamo all’interno della ciotola la farina, setacciata. Continuiamo a mescolare, aggiungendo anche il lievito in polvere. Mescoliamo il tutto con l’aiuto di una frusta, evitando la formazione di grumi. La pastella è pronta, lasciamola riposare.

A questo punto, spremiamo un limone in una piccola ciotola. e iniziamo a sbucciare le mele. Dopo averle sbucciate, tagliamole in fettine. Lo spessore dovrà essere di circa 5 mm. Mettiamo le fette di mela all’interno di un’ampia ciotola e versiamoci sopra il succo del limone. Questo passaggio è molto importante perché farà sì che le mele non si anneriscano.

Siamo pronti per la cottura: passiamo le fettine di mela nella pastella e prepariamo l’olio di semi. Quanto l’olio sarà giunto a temperatura, friggiamo le mele. Quando la pastella inizierà a dorare, le mele saranno pronte. Porgiamole su una teglia ricoperta da carta assorbente. Servirà per assorbire l’olio in eccesso.

Prepariamo la guarnizione: in una ciotolina versiamo lo zucchero semolato con una quantità a piacere di cannella in polvere. Mescoliamo e versiamo il composto sopra le mele, che si saranno raffreddate nel frattempo. Siamo pronti per servire ai commensali le nostre mele.

