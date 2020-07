Napoli, sequestrate 42 tonnellate di rifiuti al porto: erano diretti in Africa. I container erano stati registrati come effetti personali e masserizie e invece contenevano tutt’altro

Questa mattina l’Agenzia delle dogane di Napoli 1 ha sequestrato ben 42 tonnellate di rifiuti diretti in Africa. L’operazione ha portato a 12 denunce nei confronti dei presunti responsabili, perseguiti dalla Guardia di Finanza per diversi reati.

I container dovevano essere spediti in Nigeria e Burkina Faso e avrebbero fruttato una cifra pari a circa 150mila euro. La bolla di accompagnamento riportava la presenza di masserizie ed effetti personali. Quando invece i funzionari della dogana hanno aperto i box per controllare la merce, si sono trovati davanti ingenti quantitativi di elettrodomestici e pneumatici fuori uso, vestiti e scarpe non sanificate, oltre a 175 batterie auto. Inoltre c’erano anche accumulatori per ripetitori telefonici presumibilmente rubati.

Napoli, sequestrate 42 tonnellate di rifiuti al porto: erano diretti in Africa

I rifiuti erano coperti da autoveicoli e da grossi imballaggi di indumenti usati. Immediatamente sono scattate le denunce nei confronti di quattro italiani, due ghanesi, due nigeriani, tre togolesi e un cittadino del Burkina Faso. L’accusa è di falsità ideologica e ricettazione, oltre a danno ambientale.

A quanto si apprende la pratica era piuttosto diffusa e probabilmente non si sarebbe trattato del primo carico in partenza dal porto di Napoli. I rifiuti fruttavano circa 150mila euro ma molti erano pericolosi dal punto di vista sanitario e avrebbero potuto veicolare dei contagi.

Nel vestiario infatti, è stato ritrovato anche materiale utilizzato in ospedale e che andava smaltito con procedure adeguate.

