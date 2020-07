Morto Mino Valeri: a 80 anni nell’Ospedale di Terni è scomparso un uomo poliedrico, apprezzato come docente, critico d’arte e giornalista

Morto Mino Valeri e la cultura italiana piange un suo grande rappresentante. L’uomo scomparso a 80 anni, all’ospedale di Tern, ha alternato infatti le sue attività di docente e critico d’arte con quelle di giornalista. In particilare per diversi anni è stato collaboratore dell’ANSA, ma aveva anche collaborato con l’edizione locale de ‘Il Messaggero’.

Professore di storia dell’arte e disegno alle scuole medie, Valeri era molto conosciuto nell’ambiente artistico. In passato infatti aveva curato l’allestimento di diverse mostre ed esposizioni, firmando anche cataloghi e volumi. Inoltre è stato anche direttore responsabile di radio Tna, emittente della diocesi.

Così lo ricorda il sindaco di Terni, Leonardo Latini: “Ha trasmesso a chi lo ha conosciuto e a chi ha letto le sue opere e articoli l’amore per Terni e il rispetto per le sue opere d’arte”. E Walter Patalocco, giornalista e capo della redazione di Terni de Il Messaggero dal 1985 al 2009, lo celebra così: «Un collega preciso e attento, la sua correttezza professionale e umana ha arricchito per anni le pagine del nostro quotidiano e la nostra redazione».

I funerali sono in programma giovedì 30 lugli alle 10,30 nel Duomo di Terni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Morto Gianrico Tedeschi, tra i più grandi volti del teatro italiano

Giornalismo, è scomparso Lorenzo Labarile: aveva lavorato con Aldo Moro

Ma il mondo del giornalismo nelle ultime ore piange anche un altro dei suoi protagonisti. A Pescara è morto Lorenzo G. Labarile, giornalista ex direttore di Rete8 e di altre emittenti private e conduttore della trasmissione Rete8 Economy.

Di origini pugliesi, dopo la laurea in Giurisprudenza aveva iniziato la carriera giornalistica affiancandola all’attività politica. Infatti per molti anni fu funzionario della Democrazia Cristiana e lavorò nella segreteria di Aldo Moro. Alla fine degli anni ’70 arrivò in Abruzzo ed è stato direttore di Antenna 10, Tele Abruzzo Regionale e, nei primi anni 2000, di Rete8. Inoltre aveva collaborato con l’università “d’Annunzio” e con il gruppo De Cecco.