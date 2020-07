È scomparsa all’età di 93 anni Gisèle Halimi. Avvocato, femminista ed ex deputata, ha combattuto per i diritti delle donne e per la legge sull’aborto

Una triste notizia arriva dalla Francia: è scomparsa, all’età di 93 anni, l’avvocato Gisèle Halimi. Nota femminista ed ex deputata, ha combattuto tutta la vita per la parità di genere e per ottenere la legge sull’aborto. A darne la notizia Emmanuel Faux, uno dei suoi tre figli.

“All’età di 93 anni, si è spenta serenamente mia madre” sono le parole riportate da France Press: “Si trovava a Parigi, ha avuto una bella vita“. Immediata la reazione da parte dei francesi, che in lei vedevano una figura di spicco per quanto riguarda la lotta per i diritti delle donne.

Chi era Gisèle Halimi, l’avvocato che ha lottato per i diritti delle donne

Nata il 27 luglio del 1927 a La Goulette, quartiere di Tunisi, Gisèle Halimi è stata una figura che per decenni ha combattuto per i diritti delle donne e per la parità di genere. La sua notorietà è riconducibile alla vicenda in Algeria, durante la guerra. Qui Halimi supportò Sartre e il Manifesto dei 121. Nel 1960 decise di difendere Djamila Boupacha, una donna arrestata, violentata e torturata dall’esercito francese per aver piazzato una bomba. Iniziò una lunga battaglia, che si concluse due anni dopo con la scarcerazione della donna, a seguito della conclusione della guerra in Algeria.

Da quel giorno in poi, Gisèle Halimi iniziò ad essere considerata come “l’avvocato delle cause difficili”, in quanto ne riuscì a vincere una praticamente già persa. Diventata poi anche deputata, viene ricordata anche per un storico episodio avvenuto nel 1972, nel quale decise di difendere una donna che aveva abortito dopo uno stupro. Da questo processo in poi, si iniziò a parlare seriamente della legge sull’aborto.

