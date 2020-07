A Lampedusa sono state recuperate nella notte tre imbarcazioni con a bordo un centinaio di migranti. L’hotspot però è pieno oltre ogni limite, e la situazione rischia di degenerare molto presto.

Nel corso della notte, tre barche sono state recuperate dalla Guardia Costiera Italiana a largo di Lampedusa. A bordo vi erano oltre un centinaio di migranti. Dopo essere stati fermati, sono stati portati al molo commerciale dell’isola e trasferiti nell’hotspot. La situazione però è molto critica. I migranti ospitati nel centro di Lampedusa sono infatti più di ottocento, a fronte di una capienza massima di novantacinque persone. A partire da inizio luglio, i flussi migratori hanno subito una crescita esponenziale. È questo è il motivo per cui la Ministra degli Interni Lucia Lamorgese si è recata in Tunisia per chiedere al governo di operare un maggior controllo alle frontiere. La maggior parte degli sbarchi arrivano infatti proprio da quella zona, è la situazione, in particolar modo in Sicilia, sta diventando insostenibile.

Lampedusa, non si fermano gli sbarchi: l’appello di Musumeci

Alcuni giorni fa il Presidente della Regione Nello Musumeci ha chiesto al governo di trovare al più presto una soluzione per diminuire gli sbarchi perché l’isola è ormai arrivata al limite. Oltretutto, con l’emergenza sanitaria scatenata dal coronavirus ancora in corso, la fuga di migranti avvenuta nei giorni scorso a Caltanissetta e Porto Empedocle, pone anche delle questione di sicurezza pubblica.

Fuga Migranti, le parole di Di Maio

E su questo aspetto si è speso molto anche il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che nella giornata di ieri ha dichiarato che “è inconcepibile che oggi qualcuno, incurante delle regole tuttora in vigore, pensi di andarsene in giro senza rispettare l’obbligo della quarantena”. La Ministra Lamorgese ha però rassicurato che al momento la situazione sanitaria nel paese è sotto controllo. Anche perché tutti i migranti fuggiti dai centri, erano risultati negativi ai tamponi anti Covid-19. La Ministra degli Interni ha inoltre fatto sapere che la maggior parte dei migranti fuggiti sono già stati rintracciati dalle forze dell’ordine.

