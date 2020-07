Libia, tre migranti sudanesi uccisi dopo lo sbarco sulle coste locali. Non è ancora chiaro cosa sia successo ma le Nazioni Unite lanciano l’allarme

Libia, tre migranti sudanesi sono stati uccisi e altri cinque feriti durante una sparatoria avvenuta la scorsa notte a Khums, ad est di Tripoli. Tutto sarebbe avvenuto nel corso delle operazioni di sbarco dopo che i migranti erano stati intercettati in mare e riportati a terra dalla Guardia Costiera libica.

A rendere noto il fatto è stata l’OIM (Organizzazione internazionale per le migrazioni) lanciando pesanti accuse. Le autorità locali infatti avrebbero iniziato a sparare nel momento in cui alcuni migranti, che eranio scesi da poco a terra, avevano cercato di darsi alla fuga”.

Per tre di loro non c’è stato nuilla da fare. Invece cinque migranti feriti sono stati portati in ospedali della zona e gli altri che se la sono cavata sono stati trasferiti in centri di detenzione temporanea. Una nota dell’Unhcr, l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite, stigmatizza l’accaduto e chiede l’apertura di un’indagine urgente sulla sparatoria. “Questo incidente sottolinea fortemente che la Libia non è un porto sicuro per lo sbarco”, ha detto Vincent Cochetel, inviato speciale dell’Unhcr nella zona.

La Libia non è un porto sicuro, ma gli sbarchi in Italia sono aumentati

L’insicurezza in Libia e nei suoi porti è stata ribadita anche dall’OIM. Per questo ha lanciato un appello all’Unione Europea e alla comunità internazionale per fermare i ritorni in Libia di persone vulnerabili. “È necessario mettere in atto uno sistema alternativo che permetta che le persone soccorse o intercettate in mare siano portate in porti sicuri. È altresì necessario che ci sia una maggiore solidarietà tra gli Stati europei e gli Stati mediterranei che si trovano in prima linea”.

E in Italia? I conti fino ad oggi parlano di 12.533 migranti sbarcati sulle nostre coste dal 1° gennaio di quest’anno. Lo scoro anno nello stesso periodo erano stati 3.599, ma nel 2018 invece 18.380. In particolare 2.622 però sono arrivati in Italia negli ultimi giorni, come testimonia il collasso delle strutture che li stanno accogliendo. Il 36% di loro è di nazionalità tunisina, il 14% bengalese, il 6% ivoriana. Inoltre i minori stranieri non accompagnati arricati in Italia sono 1.441 contro i 1.680 di tutto il 2019.