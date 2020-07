Stasera Inter e Napoli si sfideranno in un match valido per la 37esima giornata di Serie A: scopriamo dove sarà possibile vedere la gara

Questa sera Inter e Napoli si sfideranno alle ore 21:45 in un match valido per la 37esima giornata di Serie A. Di sicuro questa gara è la più attesa della settimana essendo una di quelle storiche del calcio italiano.

Da una parte i nerazzurri vogliono vincere per conquistare il secondo posto, attualmente in gioco con Atalanta e Lazio, visto che lo scudetto è ormai di proprietà della Juventus per la nona volta consecutiva.

Il Napoli, invece, nonostante sia già qualificato in Europa League grazie alla vittoria in Coppa Italia, vorrebbe guadagnare 6 punti nelle prossime due partite per provare a scavalcare il Milan e piazzarsi al sesto posto. Inoltre, una buona prova ridarebbe fiducia ad un ambiente in ansia per la prova dell’8 agosto in Champions League contro il Barcellona.

Inter-Napoli, streaming gratis: Sky o Dazn?

La gara tra Inter e Napoli sarà visibile in diretta su Sky ai canali Sky Sport Serie A e Sky Sport sul 251 del digitale terrestre. Il big match della 37esima giornata di Serie A sarà possibile vederlo anche su dispositivi mobili come tablet, pc e smartphone grazie alla piattaforma Sky Go. In streaming sarà possibile vedere Inter-Napoli grazie a Now Tv, servizio di streaming live on demand offerto da Sky. Per usufruire di questo servizio bisogna però aver scelto uno dei pacchetti in cui è in abbonamento. La piattaforma però offre a tutti i nuovi utenti un mese di prova gratuito in cui sarà possibile vedere le partite del campionato italiano. Una volta scaduto il mese di prova, starà all’utente decidere se attivare o meno l’abbonamento a 9,99€ al mese.

