Dopo la fuga dei migranti che si è verificata a Caltanissetta ed Empedocle, il governo ha deciso di inviare l’esercito per controllare al meglio la situazione.

Dopo la fuga da parte di un centinaio di migranti da un hotspot nella zona di Caltanissetta, nella giornata di ieri un altro gruppo di migranti è scappato da un centro a Empedocle. La Ministra dell’Interno Lucia Lamorgese ha fatto sapere che la maggior parte di questi sono stati rintracciati dalle forze dell’ordine. La Ministra si era recata a Tunisi nei giorni scorsi per chiedere un maggior controllo alle frontiere. Adesso, il governo ha deciso di inviare l’esercito in molti hotspot siciliani per evitare il ripetersi di situazioni del genere. Anche il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha commentato la vicenda definendo la fuga di questi migranti “una questione di salute pubblica”. A suo parere infatti “è inconcepibile che oggi qualcuno, incurante delle regole tuttora in vigore, pensi di andarsene in giro senza rispettare l’obbligo della quarantena. Migranti o meno, fossero stati italiani avrei detto la stessa cosa”.

Fuga Miranti, telefonata tra Musumeci e la Lamorgese

Va comunque precisato che i migranti scappati dagli hotspot, erano risultati tutti negativi ai tamponi anti Covid-19. Il Presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci, ha chiamato nella giornata di ieri la Ministra Lamorgese, esprimendo una seria preoccupazione per l’aumento dei flussi migratori nell’isola. Musumeci ha inoltre dichiarato di aver ricevuto delle garanzie precise da parte della Ministra degli Interni per quanto riguarda l’invio di navi quarantena che saranno posizionate lungo le cose e a Lampedusa.Per il governatore, la questione migratoria è “diventata anche una questione di ordine pubblico e di salute che non può più essere sottovalutata”. Intanto nella giornata di ieri, a Lampedusa si è verificato un nuovo sbarco. Un’imbarcazione con a bordo sedici persone di nazionalità tunisina è stata infatti bloccata da una motovedetta della Guardia Costiera italiana. I migranti sono stati fatti sbarcare al molo Madonnina e sono stati portati nell’hotspot di contrada Imbriacola.

