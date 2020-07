Notoriamente un latin lover, è risceso in campo Flavio Briatore: lei ha 24 anni, più di quaranta in meno a lui, ma Dagospia ha forti dubbi

Flavio Briatore torna sui giornali di gossip. Era da un po’ di tempo che a lui non veniva accostata una nuova giovane donna, più o meno dall’estate scorsa. Questa volta l’imprenditore piemontese è stato paparazzato su uno dei suoi yacht in compagnia di una ragazza ed è finito sulle pagine del magazine Chi, di Alfonso Signorini. È Maria Ludovica Campana la giovane fotografata in compagnia di Briatore.

Intanto l’imprenditore piemontese ha due figli a cui badare: Nathan Falco, la cui madre è Elisabetta Gregoraci e Leni Klum. Secondo indiscrezioni è proprio in compagnia di uno dei due figli che ha conosciuto la giovane modella, finalista di Miss Italia nel 2014.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Wanda Nara si rilassa sul lettino, ma il décolleté è esplosivo – FOTO

Chi è Maria Ludovica Campana, nuovo flirt di Flavio Briatore

Maria Ludovica Campana è una giovane ragazza di 24 anni. Un anno fa – giugno 2019 – si è laureata all’istituto Marangoni di Milano ed è attualmente la fondatrice e stilista del marchio Amoure Swimwear, un brand di costumi da bagno. Oltre ciò, è spesso impegnata in collaborazioni con marchi famosi per la promozione di abiti e costumi.

La Campana e Briatore si sono conosciuti tramite un amico in comune, a Porto Cervo, durante una cena. L’imprenditore piemontese è infatti stato in Sardegna nelle ultime settimane, per trasferirsi in una lussuosa casa insieme a suo figlio – e della Gregoraci – ,Nathan. Tuttavia Dagospia rilancia e scrive: “Briatore ha un’incombenza: assumere una nuova fiamma per il suo ruolo di Bullonaire”. Tutta una trovata per far parlare di sé? Potrebbe essere.