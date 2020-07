Da qualche anno, sempre più spesso si sente parlare di dieta chetogenica. Ecco di cosa si tratta e quali effetti può avere sull’organismo

L’estate è ormai arrivata, e la parola d’ordine è una sola: la prova costume. Milioni di persone stanno cercando le diete più disparate per perdere quei chili di troppo e avere un fisico perfetto. Tra i tanti regimi alimentari di cui si parla, c’è la cosiddetta dieta chetogenica. Ma di cosa si tratta nello specifico?

Fondamentalmente, prevede un’importante riduzione dell’apporto carboidratico giornaliero, da associare ad un incremento di proteine e grassi. Con un livello di carboidrati molto basso, l’organismo tende infatti a utilizzare i grassi per fornire l’energia necessaria a svolgere tutte le attività. Questo processo, chiamato chetosi, determina la formazione dei corpi chetonici. Prima di intraprendere un regime alimentare di questo tipo, è bene consultare un esperto. Si tratta infatti di una condizione tossica per il corpo, che può portare a nausea, stanchezza e difficoltà respiratorie.

Dieta chetogenica, cosa si può e cosa non si può mangiare

La dieta chetogenica prevede un’importante riduzione dell’apporto carboidratico giornaliero. È bene quindi seguire questo regime alimentare per non più di poche settimane, in quanto può rivelarsi tossico per l’organismo, oltre che molto difficile da seguire nel lungo periodo. Come riportato dal sito my-personaltrainer-it, ci sono alcuni alimenti che più di altri sono indicati durante una normale settimana di dieta. Sono consigliati 5 pasti al giorno (colazione, spuntino, pranzo, spuntino, cena) ad alto contenuto proteico e di grassi, con carboidrati che arrivano principalmente dal pane.

Per la colazione, è consigliato affiancare al latte (o ad uno yogurt) un panino con tacchino magro o prosciutto. A metà mattinata, è bene fare uno spuntino con frutta secca (noci, mandorle, nocciole ecc.) o con fette biscottate e miele. Per quanto riguarda il pranzo, è consigliato mangiare pesce o verdura, con la pasta di semola da inserire nel menu settimanale una sola volta. Prima di cenare, lo spuntino pomeridiano prevede parmigiano o clementine. La sera, poi, secondo apporto di proteine con carne (pollo, tacchino, cavallo) o fagioli stufati. Si può anche introdurre la frutta (mezza mela o mezza pera) sia dopo pranzo che dopo cena.

