Covid-19 bollettino del 28 luglio 2020. Ecco tutti gli ultimi dati rilasciati Protezione Civile sulla pandemia che ha interessato l’Italia

La Protezione Civile ha da poco pubblicato il bollettino in cui sono definiti tutti i numeri della pandemia Covid-19 registrati oggi martedì 28 luglio 2020. Il numero dei positivi è di +181. Il conto dei deceduti purtroppo non accenna ad arrestarsi, anche oggi sono da registrare 11 decessi, 6 in più rispetto a ieri per un totale di 35.123 da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore le persone invece guarite dal Covid-19 sono state 163.

Covid-19, il bollettino del 28 luglio: non si fermano i morti

Sebbene quasi tutta la penisola sia ancora in balia di nuovi contagi, la Lombardia non smette di essere la regione in cui si contano il maggior numero di infetti da Covid-19. Nell’ultima giornata c’è stato infatti un incremento di 53 persone risultate positive. Al secondo posto segue la Campania con 29 nuovi contagi. Inaspettatamente la Regione si trova con parecchi casi in più: nel pieno della pandemia era una dei luoghi più sicuri, con meno contagi e restrizioni più convincenti d’Italia.

Tuttavia c’è qualche macchia bianca in mezzo ad ancora tanto nero. Notizie positive arrivano dalla Basilicata, Valle d’Aosta, Molise, Sicilia e Umbria che per i contagi registrano quota zero.

