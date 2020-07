Coronavirus, parla il ministro Speranza. Il politico fa il punto della situazione e invita gli italiani nel non rilassarsi troppo data la minaccia ancora esistente. Novità anche sulla scuola.

Continuare ad applicare le tre regole base e priorità assoluta alla scuola. E’ questo il percorso tracciato da Roberto Speranza, ministro della Salute, in questa delicata fase epidemiologica. La criticità è stata fortunatamente e abilmente scongiurata, ma la minaccia coronavirus persiste come evidenzia giustamente il politico.

“Siamo fuori dalla tempesta, ma non ancora in un porto sicuro. I mesi più difficili sono alle spalle, ma il virus purtroppo continua ancora a circolare. Mi piacerebbe dire che è tutto finito, ma direi una cosa non vera”, sottolinea il ministro sulla propria pagina Facebook.

Coronavirus, l’avviso di Speranza

Dunque non resta fare altro che proteggersi così: “Per questo è essenziale rispettare le tre regole fondamentali rimaste: uso delle mascherine, distanziamento di almeno un metro e lavaggio frequente delle mani”. Un messaggio, indiretto ma non troppo, anche all’opposizione che ha banalizzato sulle mascherine nelle ultime ore.

Per quanto riguarda invece la scuola, il ministro mostra idee chiarissime: “A fine agosto il Comitato tecnico scientifico si riunirà per una valutazione finale e capiremo come muoverci. Ma riaprire tutte le scuole, di qualsiasi ordine e grado, è una nostra assoluta priorità”.

Ma è ovviamente scontato che la riapertura dovrà avvenire nella più totale sicurezza: “La scelta di chiudere è stata dolorosa ma indispensabile. In alcuni Paesi hanno provato a riaprire le scuole ma la curva si è rialzata. Ora serve massima cautela e grande organizzazione”, ha riferito il referente in diretta a Radio Rai.

