Coronavirus, tamponi obbligatori in aeroporto. E’ questa una delle proposte del vice ministro Pierpaolo Sileri annunciate quest’oggi al Corriere della Sera.

Coronavirus, parola al viceministro della Salute. Pierpaolo Sileri, intervenuto ai microfoni del Corriere della Sera oggi in edicola, ha fatto il punto della situazione sul piano epidemiologico non escludendo alcune novità importanti.

La sua premessa però è la seguente: niente paura. Piuttosto: “Consapevolezza che la malattia esiste e che dobbiamo conviverci: in Italia ci stiamo difendendo bene, ma non dobbiamo abbassare la guardia. Con una media di 200 contagi al giorno e le terapie intensive che si svuotano, è più probabile che a fine giornata ci siano più traumi da incidenti stradali che malati di Coronavirus”.

Coronavirus, Sileri suggerisce tamponi negli aeroporti

Sileri ne approfitta poi per applaudire la politica italiana, sottolineando come l’Italia sia poi diventata un modello: “Io credo che l’azione politica in Italia abbia fatto bene, considerando che ci trovavamo davanti a qualcosa di sconosciuto e le scelte fatte, come quella coraggiosa di chiudere tutto, hanno salvato migliaia di vite. Tanto che poi anche gli altri Paesi ci hanno imitato”.

Non benissimo, invece, la comunità scientifica. Il viceministro non nasconde infatti la propria perplessità: “La scienza invece è stata confusa, molte diatribe tra scienziati si potevano evitare, o almeno dovevano restare all’interno della comunità scientifica e la stessa Oms avrebbe dovuto aiutare anziché creare più confusione. Oggi per fortuna il virus sappiamo affrontarlo, perciò dubito si possa tornare a mille morti al giorno”.

Il problema, ora, arriva dall’estero. Ed è proprio a tal proposito che Sileri annuncia una grossa novità: “Il blocco dei voli deciso dal ministro Roberto Speranza per alcuni Paesi extra-Schengen serve proprio ad arginare questo rischio e per altri Paesi come gli Usa c’è l’obbligo di quarantena. Ma per il futuro io ho proposto tamponi obbligatori per tutti negli aereoporti ripetuti dopo 5 giorni, magari riducendo la quarantena per chi arriva”.

