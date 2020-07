Come un fulmine a ciel sereno, a pochi giorni dalla ripresa della Champions League, arriva la notizia in casa Real Madrid: un giocatore è positivo al Coronavirus

La stagione calcistica europea è pronta ad entrare nel vivo. Dopo diversi mesi di attesa a causa del lockdown, i principali campionati di calcio – ad eccezione di Ligue 1 ed Eredivisie – hanno ripreso a giocare, e sono già arrivati i primi verdetti.

Con la Serie A che ha già decretato la Juventus campione d’Italia per la nona volta consecutiva, l’attesa sale per vedere i top club europei sfidarsi in Champions League. Alcune squadre devono ancora giocare il ritorno degli ottavi di finale, prima di potersi dare battaglia in una spettacolare Final Eight in Portogallo. Tra queste, c’è anche il Real Madrid, che poco fa ha comunicato che un suo giocatore è risultato positivo al Coronavirus.

Real Madrid, l’annuncio ufficiale: Mariano Diaz è positivo al Coronavirus

Una brutta notizia in casa Real Madrid: Mariano Diaz è positivo al Coronavirus. A darne l’annuncio il club stesso tramite un comunicato ufficiale. “Abbiamo effettuato i test sui giocatori al Real Madrid Medical Services, e abbiamo scoperto la positività di Mariano” si legge sul sito: “È già isolato e sta seguendo il protocollo sanitario a casa“. Una grave perdita per Zinedine Zidane, che dovrà fare a meno del suo attaccante per gli ottavi di finale di ritorno di Champions League contro il Manchester City.

Il giocatore di Santo Domingo non ha preso parte alle ultime sessioni di allenamento dei Blancos e, una volta ricevuto il responso da parte del Real Madrid Medical Services, si è immediatamente autoisolato presso la sua abitazione. L’attaccante è comunque in ottime condizioni – fa sapere il suo club – ed è monitorato costantemente.

