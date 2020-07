Coronavirus, l’impennata di casi in Spagna fa preoccupare altri due Paesi europei, che hanno fatto dichiarazioni accolte non troppo bene dal Paese iberico.

La Spagna sta conoscendo una nuova impennata di contagi da Coronavirus. Nelle ultime 24 ore, il Paese iberico ha registrato 905 nuovi contagi e le autorità, come riporta Skytg24, stanno pensando a nuove misure restrittive. Già da diverso tempo, le autorità di Madrid hanno imposto ai cittadini l’utilizzo della mascherina protettiva, in pubblico. La mascherina va utilizzata in qualsiasi occasione, anche se non si formano assembramenti.

Tra le regioni più colpite della Spagna, negli ultimi giorni, si menzionano: l’Aragona, con un incremento di 357 positivi nelle ultime 24 ore. Ma anche la Catalogna ha registrato una forte impennata: 126 nuovi casi. La comunità madrilena ha registrato invece 147 nuovi casi, ma il dato preoccupante riguarda proprio l’ultimo fine settimana, con circa 500 nuovi casi.

A fronte di tutto ciò, la Gran Bretagna e la Germania hanno lanciato alcune dichiarazioni, che il presidente Sanchez non ha digerito.

Leggi anche >>> Spagna, premier Sanchez critica quarantena imposta dall’Inghilterra

Coronavirus: le dichiarazioni di Uk e Germania contro la Spagna

A fronte dell’incremento dei casi in Spagna, il Regno Unito, già in polemica da tempo con il Paese iberico, ha stabilito una quarantena, obbligatoria e di due settimane, a tutti i cittadini che tornano dalla Spagna, comprese le Isole Canarie e le Balneari. Questa decisione è stata fortemente contestata dal presidente Sanchez. Ma oltre al Regno Unito, anche la Germania ha detto la sua, sconsigliando a tutti i cittadini di recarsi in tre regioni spagnole, ovvero Catalogna, Aragona e Navarra.

Come riporta Skytg42, non solo Uk e Germania hanno espresso preoccupazione per la situazione spagnola. Da quanto si apprende, anche la Galizia ha fatto sapere che obbligherà tutti i cittadini rientranti da La Roja, Paesi Baschi, Navarra, Catalogna e Aragona, ad annunciare il proprio rientro.

Potrebbe interessarti anche: Coronavirus, Burioni avverte: “Il virus circola, può ripartire come in Spagna”

F.A.

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24