Uno studio ha dimostrato l’importanza delle mascherine nel contenere la diffusione droplet, le goccioline in grado di trasportare il Coronavirus.

Quando un’immagine vale più di mille parole. Uno studio pubblicato di recente ha dimostrato, con l’immediatezza di un video, l’efficacia delle mascherine ed in generale delle protezioni facciali nel prevenire la diffusione del contagio. Ad essere prese in esame sono diverse tipologie di mascherine, da quelle in tessuto – a strato singolo e doppio – a quelle chirugiche.

Nello specifico sono state prese in considerazione tre diverse situazioni in cui, normalmente, si emettono le ormai note goccioline (droplet) all’interno delle quali il virus può sopravvivere e spostarsi. Si va dal semplice parlare al colpo di tosse, fino allo starnuto, in grado di “sparare” proiettili a distanze superiori. La differenza tra l’indossare o meno la maschera è a dir poco impressionante, ma lasciamo che a parlare siano direttamente le immagini.

