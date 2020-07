Israele ha deciso, scenderà in campo l’esercito per stroncare i continui contagi da coronavirus giornalieri: gli effetti dovrebbero vedersi entro due settimane

Nelle ultime 24 ore, in Israele, i nuovi casi positivi sono stati 2001 per un numero totale di 64.649 casi. Le persone attualmente positive sono 32.052 di cui solo 760 ricoverate in ospedale (321 in gravi condizioni e 97 in rianimazione). La seconda ondata, iniziata a giugno, ha registrato più casi della prima da marzo a giugno: 40 mila contro 24 mila.

Ora la decisione di Israele è quella di far scendere in campo l’esercito per limitare drasticamente i contagi poiché il ministero della sanità non si è dimostrato all’altezza della situazione. Ad annunciarlo il professor Ronni Gamzu, impegnato a presentare un nuovo piano di emergenza per la nazione. I militari sarebbero in grado di organizzarsi nelle prossime due settimane e gli effetti del lavoro dovrebbero arrivare nei 14 giorni successivi.

Coronavirus in Israele, le persone non rispettano le regole: i dati

Gamzu, allo stesso tempo, ha chiesto ai cittadini di rispettare le regole e mantenere una certa disciplina per far sì che gli sforzi non siano vani. I dati parlano del solo 70% della popolazione che indossa le mascherine, mentre il 50% non rispetta il distanziamento sociale.

Queste percentuali devono salire, ma Gamzu ammette anche che “negli ultimi tempi è calata la fiducia delle persone” e quindi ora la nazione lascerà trapelare maggiori informazioni in merito alla situazione.

Parte dell’aumento di contagi, però, è dovuto anche alle massicce proteste che vanno avanti nel paese da diversi giorni con il popolo che chiede le dimissioni di Benjamin Netanyahu. L’uomo a comando del paese, in merito alla gestione del virus, viene ritenuto: “Indeciso ed imprevedibile”.

