Coronavirus, si va verso la proroga dello stato d’emergenza annunciato lo scorso gennaio. Col termine ultimo pronto a scadere a giorni, il Premier Giuseppe Conti è pronto a richiedere la misura estrema. C’è un motivo preciso dietro tale richiesta.

Coronavirus, nuovo stato d’emergenza in arrivo. Perché quello precedente, annunciato dal Premier Giuseppe Conte lo scorso 31 gennaio, sta per scadere a giorni data la durata semestrale. Il termine ultimo, precisamente, sarà il prossimo 31 luglio.

Possiamo ritenerci soddisfatti di un risultato positivo che non appartiene a me, al Governo o alla maggioranza. Appartiene, e lo affermo con orgoglio, a tutto il Paese, all’Italia intera. Pubblicato da Giuseppe Conte su Mercoledì 22 luglio 2020

Coronavirus, Conte chiederà la proroga dello stato d’emergenza

Così adesso il Presidente del Consiglio chiederà la proroga del provvedimento. Seguirà poi un primo voto in Senato e un mercoledì alla Camera. Ma al di là della netta perplessità dell’opposizione, c’è il pieno sostegno della maggioranza ed è probabile che si vada verso la conferma del verdetto.

Il provvedimento, del resto, è ritenuto fondamentale da Palazzo Chigi. Malgrado la situazione critica assolutamente rientrata, e un quadro sostanzialmente sotto controllo, tale provvedimento è ritenuto vitale per poter intervenire immediatamente in caso di esigenza.

Fu lo stesso Conte a spiegarne i motivi due settimane fa: “Non vi dovete sorprendere se la decisione dovesse essere riproposta ancora. Ci riuniremo e decideremo. Ma lo stato d’emergenza è importante. Senza, infatti, non potremmo più usufruire di alcuni strumenti per poter intervenire come ad esempio circoscrivere la chiusura di determinati territori”.

Oggi pomeriggio, uscendo dal Senato, mi sono fermato a parlare con alcuni cittadini. Il calore che ci avete trasmesso in questi giorni ci ha dato una forza incredibile. Il risultato ottenuto a Bruxelles appartiene a tutto il Paese, all’Italia intera. Pubblicato da Giuseppe Conte su Mercoledì 22 luglio 2020

