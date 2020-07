Coronavirus, 1 italiano su 4 non usa la mascherina: la statistica di Coldiretti. Il 27% non indossa i dispositivi di sicurezza. In vacanza si rispettano più regole

Il miglioramento della situazione relativa al Covid-19 sta portando ad abbandonare alcune misure di sicurezza fondamentali nel nostro paese. Secondo una recente ricerca della Coldiretti/Ixè, infatti, un italiano su quattro (circa il 27%) non usa più la mascherina o lo fa in modo sbagliato, non curandosi del rischio contagio altrui.

L’analisi prende in esame tutti i comportamenti in questa prima estate ai tempi del Coronavirus, sottolineando la tendenza ad abbandonare le buone abitudini che ci avevano accompagnato fino ad un mese fa. Durante il lockdown praticamente il 100% della popolazione indossava la mascherina sia all’aperto che nei luoghi chiusi, tanto da attirare i commenti positivi da parte delle istituzioni. Un senso di responsabilità che sembra essere svanito con l’arrivo del caldo.

Coronavirus, 1 italiano su 4 non usa la mascherina: la statistica di Coldiretti

Anche il distanziamento di un metro e il lavaggio delle mani con il disinfettante, sembrano aver perso punti nel comportamento personale degli italiani. Tra i più responsabili secondo Coldiretti, un 44% dichiara di indossarla sempre soprattutto in vacanza. Un dato che certifica la maggiore attenzione dei cittadini quando si trovano lontano da casa. In hotel o appartamenti in affitto, si tende ad essere più ligi al dovere, per paura di essere infettati.

Il 59% delle famiglie sta optando per vacanze non a contatto con altre persone se non amici e parenti stretti. Solo l’8% del campione ha dichiarato di prendere parte a viaggi di gruppo per cercare di fare nuove conoscenze.

Come preventivato l’Italia resta la meta preferita per le vacanze del 2020. Il 93% ha deciso di rimanere nel proprio paese, rispetto all’86% dello scorso anno. 34 milioni di italiani si metteranno in viaggio in questa estate, verso le località di mare e montagna. Crollano gli usi degli alberghi a fronte di un aumento della case in affitto.

Secondo la Coldiretti i posti considerati più sicuri sono gli agriturismi, spesso isolati e non troppo affollati.

