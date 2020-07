Il leader della Corea del Nord Kim Jong-un, ha pronunciato nella giornata di ieri un discorso molto importante in occasione dell’anniversario della Guerra di Corea.

La Corea del Nord ha festeggiato nella giornata di ieri il sessantasettesimo anniversario della fine della Guerra di Corea, avvenuta tra il 1950 e il 1953. Alla cerimonia ha tenuto il discorso di apertura il leader politico del paese Kim Jong-un. Questi ha spiegato che grazie allo sviluppo portato avanti dal paese sulla bomba atomica, la Corea del Nord in grado di assicurare la sicurezza del territorio a tutti i suoi cittadini. Jong-un nel discorso ha infatti affermato che “Siamo in grado di difenderci di fronte a qualsiasi forma di pressione ad alta intensità e minacce militari di forze imperialiste e ostili”. Intanto, nella giornata di domenica, nel paese si è verificato il primo caso sospetto di coronavirus.

Corea Del Nord, primo caso sospetto di coronavirus

Il governo ha infatti comunicato di aver dovuto mettere sotto isolamento una città al confine della Corea del Sud. Una scelta dettata dal primo caso sospetto di Covid-19. Da quanto si apprende, si tratta di un uomo rientrato recentemente in Corea del Nord illegalmente. Dopo una riunione d’emergenza tenuta nell’ufficio del partito comunista, Kim Jong-un ha deciso di dichiarare lo stato di allerta nazionale. Come prima misura, si è deciso di sospendere gli spostamenti tra le varie regioni del paese. L’epidemia di coronavirus in Corea del Nord, potrebbe rivelarsi molto più grave di quella che ha colpito i paesi occidentali. Questo perché circa il quaranta per cento della popolazione soffre di problemi di malnutrizione e si trova dunque con un sistema immunitario più fragile ed esposto al contagio. Già a febbraio, a scopo precauzionale, la Corea del Nord aveva deciso di sospendere tutti i voli e i treni verso la Cina. Oltre a questo, aveva anche imposto l’isolamento domiciliare per quaranta giorni, nei confronti di chiunque rientrasse da paesi esteri.

