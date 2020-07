Una funzione semplice quanto utile, ovvero la possibilità di scattare una foto dello schermo. Ecco come salvare uno screenshot su iPhone e sui telefoni Android.

Una funzione tanto basilare quanto utile e rapida. Lo screenshot, vale dire un’immagine di ciò che vediamo sullo schermo del nostro smartphone, è spesso la soluzione più veloce per condividere qualcosa nel giro di pochi secondi. Che sia la distinta di un bonifico effettuato o semplicemente la spiegazione del funzionamento di un’app, la possibilità di editare una schermata aggiungendo scritte o evidenziando dettagli in pochi clic fa in molti casi la differenza.

Il procedimento è pressoché immediato e molto simile sia che il nostro dispositivo usi iOS come sistema operativo (gli iPhone) sia che usi Android. Vediamo la procedura sulle due diverse piattaforme.

Screenshot iPhone e Android: la procedura in pochi semplici passaggi

Come realizzare uno screenshot su iPhone

Sui device Apple di ultima generazione, quelli sprovvisti del tasto Home in basso al centro per intenderci, è necessario premere il tasto laterale di accensione, sulla destra, e contemporaneamente quello per alzare il volume, posizionato sul lato sinistro. Fatto ciò verrà mostrata una piccola anteprima dell’immagine salvata e dal menù contestuale sarà possibile decidere se modificarla, salvarla, eliminarla o condividerla direttamente tramite un’app, ad esempio Mail o WhatsApp.

Per i modelli più datati invece la procedura varia leggermente: in questo caso la combinazione sarà tasto laterale + tasto home (anziché quello per alzare il volume).

Come realizzare uno screenshot su Android

Procedura simile anche sugli smartphone equipaggiati con Android, quindi i vari Samsung, Huawei, Xiaomi e via dicendo. Per scattare una foto dello schermo sarà sufficiente premere contemporaneamente il tasto di accensione e il tasto per abbassare il volume. In alternativa si può premere per qualche secondo il tasto di accensione fino a quando non apparirà un menù popup che dà accesso a diverse funzioni tra cui, appunto, la possibilità di scattare un’instantanea dello schermo.

Anche qui, una volta acquisito lo scatto, sarà possibile modificarlo direttamente o inviarlo ad un’altra app, ad esempio per condividerlo su una chat. Alcuni modelli di smartphone Android consentono lo scrolling durante il salvataggio dello screenshot, al fine di immortalare contenuti più lunghi come ad esempio una pagina web.

Tutti gli screesnhot, tanto su iOS quanto su Android, saranno poi reperibili nell’omonimo album all’interno della galleria fotografica.

