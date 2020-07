Un diciottenne in Cina è stato accusato di traffico d’armi dopo averne acquistate diverse a giocattolo online: il ragazzo è stato anche condannato all’ergastolo

In Cina un ragazzo di 18 anni, Liu Dawei, è stato condannato all’ergastolo per aver acquistato ben 24 armi giocattolo online. L’“arsenale” è stato però fermato alla dogana e conseguentemente la polizia si è presentata a casa del giovane per portarlo in carcere con l’accusa di traffico d’armi.

Secondo quanto asseriscono le forze dell’ordine, 20 dei 24 fucili acquistati si possono considerare delle vere e proprie armi. In Cina, nonostante in tutti gli altri paesi non sia così, il softair e paintball sono sport che simulano la guerra ed i fucili utilizzati vengono ritenuti pericolosi anche se in realtà innocui.

Cina, per Liu Dawei pronto un nuovo processo

Secondo una legge cinese, qualsiasi oggetto con una canna in grado di lanciare un oggetto con una energia pari o superiore a 1,8J si considera arma da fuoco. Fin qui, la legge rispecchia quella di altri paesi ma non nel valore dell’energia del lancio che altrove è molto più alto. Già ad Hong Kong è di 7J. Nella stessa Cina, però, fino al 2008 il limite da non oltrepassare era di 16J…una differenza notevole.

I fucili acquistati dal ragazzo, comunque, erano di plastica e non idonei ad essere convertiti in armi da guerra. La pena minima per il traffico d’armi nel paese asiatico è di 7 anni. La pena dell’ergastolo è stata formulata a seguito dell’ingente numero di acquisti. Il suo avvocato ha presentato ricorso ed il nuovo processo si terrà nei prossimi mesi. La speranza è che venga assolto, anche perché una vita in carcere potrebbe spezzare una vita davvero innocente.

