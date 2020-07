Champions League, Mediaset ha scelto le partite che trasmetterà in chiaro. Per i tifosi delle italiane ci sono buone notizie



Champions League, Mediaset ha scelto tutte le partite che trasmetterà in chiaro a cominciare dagli Ottavi di Finale. E per i tifosi italiani non abbonati a Sky Sport sono ottime notizie. La prima partita infatti sarà Juventus-Lione in programma venerdì 7 agosto. La sera successiva invece toccherà a Barcellona-Napoli, altro Ottavo ancora in bilico.

Dal 12 agosto scatteranno poi i Quarti di finale, per i quali è già qualificata l’Atalanta di Gasperini. Mediaset trasmetterà in chiaro una partita dei Quarti di finale, scegliendo la migliore (e nel caso di eliminazione di Napoli e Juventus quindi toccherà alla squadra di Gasperini).

Stesso discorso per quel che riguarda le semifinali, che sono in programma il 18 e 19 agosto. Mediaset anche in questo caso trasmetterà in chiaro una delle due partite, scegliendo quella più adatta al pubblico italiano. Anche la finalissima del 23 agosto sarà in chiaro dallo stadio Da Luz di Lisbona.

Champions League, il programma completo delle partite sino alla finale



Champions Legue, il programma integrale delle partite dagli Ottavi di finale in pois sarà visibile invece su Sky Sport. Il 7 agosto oltre a Juventus-Lione anche Manchester City-Real Madrid che si disputerà alle 21 all’Etihad Stadium. E l’8 agosto oltre a Barcellona-Napoli, dalle 21 all’Allianz Arena anche Bayern Monaco-Chelsea.

Il programma dei Quarti di finale si aprirà mercoledì 12 agosto alle 21 all’Estadio Da Luz con Atalanta-PSG. Giovedì 13 agosto alle 21 all’Estadio José Alvalade invece in campo Atletico Madrid-Lipsia. Poi venerdì 14 agosto alle 21 all’Estadio Da Luz il match tra la vibcente di Napoli-Barcellona e la qualificata di Bayern-Chelsea. Infine sabato 15 agosto alle 21 all’Estadio José Alvalade l’ultimo quarto tra la vibcente di Juventus-Lione e chi passerà tra City e Real.

La prima semifinale (quella del tabellone dalla parte dell’Atalana) è in programma martedì 18 agosto alle 21 all’Estadio Da Luz. L’altra, che ptrebbe vedere impegnate sia la Juventus che il Napoli, invece

mercoledì 19 agosto alle 21 all’Estadio José Alvalade. Infine il successore del Liverpool sul trono d’Europa sarà scelto domenica 23 agosto alle 21 all’Estadio Da Luz.