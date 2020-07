Calciomercato Juventus, intesa con il nuovo bomber: pronto il maxi scambio per accontentare Sarri. A breve potrebbe arrivare l’annuncio definitivo

La Juventus ha appena festeggiato il suo nono scudetto consecutivo sul campo, grazie alla vittoria per 2-0 contro la Sampdoria ottenuta domenica allo Stadium. Nemmeno il tempo di festeggiare però che è già tempo di tornare a giocare, domani a Cagliari per la penultima giornata della stagione ’19-’20. Le attenzioni della società bianconera sono però già rivolte alla Champions League (sfida con il Lione il 7 agosto alle ore 21 a Torino) e al mercato. La finestra di quest’anno permetterà di operare con calma visto che ufficialmente aprirà il prossimo 1 settembre e andrà avanti fino al 5 ottobre.

L’obiettivo numero uno per Paratici è la ricerca di un centravanti. Maurizio Sarri ha bisogno di sostituire Higuain e mettere un vero numero 9 al centro dell’attacco. Ronaldo e Dybala sono perfetti nell’intesa ma rendono al meglio quando c’è qualcuno che regge botta in mezzo e fa il lavoro sporco. Il primo nome finito sul taccuino del ds juventino è quello di Arkadiusz Milik.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Suning fa sognare i tifosi: spunta Messi sul duomo

Calciomercato Juventus, intesa con il nuovo bomber: pronto il maxi scambio

Nella notte, come riportato da Gianluca Di Marzio durante lo speciale “Calciomercato l’originale” su Sky Sport, la Juventus avrebbe raggiunto l’intesa con Milik. L’attaccante polacco va in scadenza di contratto nel 2021 e se il Napoli non vuole perderlo a zero deve venderlo in questa sessione. L’entourage del ragazzo ha concordato un quadriennale da almeno 5 milioni a stagione con la “Vecchia Signora” e la sua prima scelta resta quella di raggiungere Torino. Resta da accontentare la società di De Laurentiis, di solito non tenero in questo tipo di trattative. Gennaro Gattuso avrebbe individuato in Federico Bernardeschi una contropartita di livello, perfetto per andare a ricoprire il ruolo di esterno destro lasciato scoperto da Callejon.

Il Napoli ha indicato anche in Romero e Luca Pellegrini delle possibili pedine di scambio, giovani e con degli stipendi ancora alla portata. Ora l’ultima parola spetta alla Juventus e ad Andrea Agnelli per dare il via libera al primo colpo del dopo scudetto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Rabiot e 40 mln per un ex Napoli