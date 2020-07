Un indizio di mercato quello proiettato sul Duomo? Nulla di certo, ma Suning ha aperto la fantasia dei tifosi dell’Inter, promuovendo il match contro il Napoli

Atteso per stasera alle ore 21:45 italiane il match della penultima giornata di Serie A tra Inter e Napoli. Seconda contro settima in classifica, con il primo posto ormai matematicamente messo in tasca dalla Juventus che ha potuto festeggiare con due giornate d’anticipo, per il nono anno di seguito. Conte non ha null’altro da chiedere al campionato se non confermare il secondo posto che vede in lotta i suoi ragazzi contro quelli di Gasperini e Inzaghi.

Gattuso ha il dovere di concludere al meglio questa stagione fallimentare per i partenopei che, nell’anno della conquista, si sono sciolti all’alba a causa della cattiva gestione di Ancelotti. Una Coppa Italia non basterà probabilmente ad entusiasmare i tifosi azzurri che vogliono di più ed il settimo posto in classifica di certo non basterà. Attesissima la sfida contro il Barcellona prevista per l’8 agosto che potrà dare un senso di rivalsa a questa stagione.

Inter, spunta Messi proiettato sul Duomo: indizio di mercato?

La PPTV, televisione cinese di cui è proprietario Zhang Jindong dal 2015 ha promosso il match di stasera con una foto che ha destato qualche sospetto. E’ da giorni che si vocifera circa un avvicinamento di Messi all’Inter. Nulla è impossibile, visto anche l’approdo del suo rivale in campo Cristiano Ronaldo alla Juventus. Alcuni rumors parlano del padre di Messi a Milano, qualcuno parla già di cifre e la TV cinese di Zhang dà il colpo finale.

E’ infatti evidente che l’immagine proiettata sul Duomo di Milano per promuovere la partita tra Inter e Napoli rappresenta una delle esultanze di Leo Messi. Il fenomeno argentino indosserà davvero la divisa nerazzurra o è solo frutto di fantasia di molti? Tutto è da vedere per questa sessione di mercato.