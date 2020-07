Brasile, tragedia sfiorata nella giornata di oggi: un velivolo è impattato su strada dopo aver perso il controllo. Fortunatamente i passeggeri si sono salvati.

Il video, pubblicato su Youtube dalla pagina Sports World, parla chiaro: un velivolo biposto si è schiantato su strada, dopo aver perso il controllo. In base a quanto riporta Automotori, l’episodio si è verificato a Guabiruba, piccola città dello Stato di Santa Caterina, in Brasile. Inizialmente, l’aereo è andato in emergenza, per poi perdere completamente il controllo e impattare sull’asfalto. L’aereo è precipitato nei pressi di un’abitazione, poco prima del passaggio di un’automobile. I soccorsi, da quanto si apprende, sono stati chiamati per paura che il velivolo andasse a fuoco. Invece, quanto si è verificato ha dell’increibile.

La paura, per i passanti, è stata enorme. Infatti, l’impatto è stato impressionante. Gli abitanti della zona hanno immediatamente chiamato i soccorsi, intervenuti nell’arco di poco tempo. Ma, prima che questi arrivassero, i due passeggeri, come se nulla fosse accaduto, sono usciti, illesi, dal velivolo. Da quanto si apprende, pilota e copilota sono stati ricoverati in ospedale sono per lo shock emotivo. I due non hanno riportato alcuna ferita.

Brasile: illesi i due passeggeri del velivolo precipitato – VIDEO

I due passeggeri, come riporta Automotori, sono Alessandro Cunhago, di 33 anni, e Paolo Reis, che di anno ne ha 35. Incredibilmente, i due sono usciti senza nemmeno alcuna ferita. Eppure, lo schianto è stato di forte impatto. Come infatti si può notare dal video, l’aereo è andato completamente distrutto, così come il muro che ricopriva la casa nei pressi della quale il velivolo è caduto.

Anche gli esperti dell’agenzia di volo, dopo aver studiato attentamente le immagini registrate, hanno parlato di un episodio a dir poco incredibile.

F.A.