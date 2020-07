Anversa, torna l’incubo Covid-19: imposto il coprifuoco per bloccare l’aumento dei contagi registrati negli ultimi giorni

Il coronavirus torna a far paura in Europa. Dopo la Catalogna anche il Belgio sta facendo i conto con un rialzo dei contagi negli ultimi giorni. La zona di Anversa è stata la più colpita, tanto da richiedere al governo centrale di adottare delle misure straordinarie. Dopo aver discusso su un possibile ripristino del lockdown, attualmente la decisione è ricaduta sul coprifuoco. Tutti i residenti della città e dei dintorni, dovranno restare in casa dalle 23 alle 6.

Dopo una riunione fiume durata quasi 10 ore, il governatore provinciale di Anversa, Cathy Berx ha anche annunciato che le mascherine tornano ad essere obbligatorie in tutti gli spazi pubblici per le persone dai 12 anni in su.

Il coprifuoco porterà tutti i ristoranti, bar, caffetterie e altri stabilimenti a dover chiudere i battenti entro le 11 di sera, oltre a dover applicare in modo più rigoroso il distanziamento sociale di 1,5 metri nel locale.

Il governo belga ha deciso di adottare le nuove misure per le prossime 4 settimane, conscio dell’impatto economico disastroso in questa fase di ripartenza.

Tra le misure ripristinate c’è anche il ritorno allo smartworking, ristabilito in tutta la provincia di Anversa e il divieto di assembramenti anche in famiglia (massimo 5 persone).

I clienti non potranno restare nei negozi più di 30 minuti e dovranno entrare uno alla volta, non in compagnia.

Insieme al coprifuoco è stata interdetta anche la vendita di alcolici dalle 22.00 alle 07.00 oltre al consumo di narghilè, tanto diffuso nella comunità di origine araba.

Torneranno ad essere chiuse le palestre e i centri fitness, oltre ad essere vietate le manifestazioni pubbliche. Insomma un doppio salto mortale all’indietro che riporta alla memoria i difficili mesi di inizio 2020.

