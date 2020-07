Continuano le discussioni relative al 5G e alla sua pericolosità. Ne ha parlato la ministra dell’Innovazione Paola Pisano, rassicurando sui potenziali effetti negativi

È un argomento di cui si parla da ormai diverso tempo: l’avvento del 5G e la sua pericolosità. La nuova connessione di rete è ormai pronta a sbarcare in tutto il mondo, ma sono numerose le voci che parlano di effetti negativi molto vasti e potenzialmente nocivi per la salute dell’uomo.

Ne ha parlato Paola Pisano, la ministra dell’Innovazione, durante la presentazione di un’indagine alla Camera. Come riportato dall’Ansa, la ministra ha voluto rassicurare sulla nuova tecnologia, escludendo gli effetti negativi di cui tanto si parla. “Il 5G non ha impatto sulla salute dei cittadini” spiega la Pisano alla Camera: “Anzi, il 4G attuale irradia in maniera diffusa, mentre col 5G sarebbe possibile indirizzare l’irradiamento“.

5G, la ministra Pisano conferma: “Connessione performante e meno impattante sul cittadino”

Nel corso della presentazione di un’indagine sulle nuove tecnologie alla Camera, la ministra dell’Innovazione Paola Pisano ha difeso a spada tratta il 5G, nuova connessione di rete di cui tanto si parla da qualche tempo. Oltre all’irradiamento indirizzabile, la Pisano ha anche parlato dei benefici che porterebbe una connessione di questo tipo. “È molto più performante rispetto all’attuale 4G, oltre che essere potenzialmente meno impattante sulla salute del cittadino” conferma la ministra.

Nel corso della lunga presentazione, poi, la Pisano ha anche commentato l’esito delle numerose sperimentazioni avvenute in Italia, che si sono concluse lo scorso giugno. “I primi test sono andati molto bene e siamo soddisfatti” le parole riportate dall’Ansa: “Ma adesso bisogna passare allo step successivo: la commercializzazione su servizi innovativi“.

