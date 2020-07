Se avete un wi-fi con una connessione lenta che non vi permette di fare al meglio tutto quel che dovete, ecco i trucchi per aumentare la sua velocità

E’ ormai raro che esista una casa senza il wi-fi che, in un modo o nell’altro, ormai fa parte del nostro quotidiano in un mondo che, ora più che mai, è connesso 24h.

Nella vostra vita comunque vi sarà capitato almeno una volta che il segnale vi abbia dato problemi o sia stato lento, con una qualità del segnale molto scarsa. A volte magari non siete riusciti a vedere un film o scaricare un contenuto per questo motivo, ma altre volte avete rischiato grosso a lavoro.

Per risolvere l’annoso problema del wi-fi lento ci sono, però, molti trucchi a costo zero. Spezzo funzionano, anche se il risultato non è garantito al 100%. Uno dei primi e banali accorgimenti da poter adottare è quello di spostare il modem da una stanza ad un’altra per avere risultati migliori.

Riporlo in dei mobili o in una zona della casa lontana dal resto, fa perdere qualità al segnale. Si consiglia di posizionare il modem in una stanza centrale e di sistemare le antenne in modo che puntino verso l’alto.

Se il router non è di ultima generazione, non riuscirà a supportare contemporaneamente più di tre o quattro dispositivi collegati. Alcuni possono, se necessario, essere collegati tramite il cavo Ethernet.

Wi-Fi, come aumentare la velocità spendendo qualche euro

Qualora nessuno degli accorgimenti menzionati sopra dovesse funzionare e se foste disposti a spendere qualche euro, ci sono diverse soluzioni. La prima è quella di comprare un router di ultima generazione che sia certificato per il Wi-Fi 6, standard che nei prossimi anni migliorerà sensibilmente la velocità di connessione.

C’è anche la possibilità di acquistare di ripetitori, detti anche extender, che aumentano la potenza ed estendono la copertura del segnale. In questo caso la spesa varia dai 20 ai 30 euro.

La soluzione definitiva è quella di costruire installare il Wifi mesh con una spesa di 100 euro.

