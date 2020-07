In Turchia un bus di militari è uscito fuori strada, per cause ancora ignote, provocando la morte di almeno 5 soldati: i dettagli della vicenda

Sono almeno 5 i soldati turchi morti dopo che stamane l’autobus che li trasportava verso una missione a Nord di Cipro è finito fuori strada scavalcando il guard rail per cause ancora ignote. L’incidente stradale è avvenuto a Mersin, a sud del Paese, ed ha visto morire anche il conducente del mezzo ed il ferimento di 10 militari. Sul posto sono prontamente arrivate diverse squadre di soccorso che hanno trasportato le forze armate in ospedale.

Turchia, folla a Santa Sofia: stop alle entrate

Ieri si è tenuta la prima preghiera islamica a Santa Sofia dopo la riconversione in moschea del museo. Il presidente Recep Tayyip Erdogan per l’occasione ha affermato di aver realizzato il suo più grande sogno. L’area è stata sistemata per accogliere i fedeli che, accorsi in massa, hanno dovuto assistere alla funzione all’esterno del luogo sacro. Le misure di sicurezza hanno visto il presidio di 20 mila agenti e circa 700 operatori sanitari schierati.

Per un millennio quella di Santa Sofia fu la basilica cristiana più importante. Con la conquista da parte degli ottomani di Costantinopoli nel 1453, fu trasformata in moschea. Nel 1934, invece, con un decreto Mustafa Kemal Ataturk la rese museo. Il 10 luglio scorso il consiglio di stato di Ankara lo ha annullato, riconvertendola.

