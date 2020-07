L’astio che lega Tommaso Zorzi e Francesco Monte è noto a tutti, questa volta di mezzo c’è anche Isabella De Candia, fidanzata del modello

La scarsa simpatia tra Tommaso Zorzi e Francesco Monte risale a quando il modello pugliese ha fatto commenti omofobi all’interno della casa del Grande Fratello, nell’edizione VIP del 2018. “Voi la vedete in un altro modo perché siete aperte. Siete del nord! Quelle cose a me fanno schifo”. Questo fu il commento di Monte riguardo un bacio appassionato tra la sua ex Giulia Salemi e un’altra concorrente della casa del Grande Fratello, Martina Hamdy.

A ciò si aggiunge un commento ancora più grave di Francesco Monte che ha confessato: “Vedere due donne che si baciano in quel modo così, appassionatamente, con la lingua mi fa schifo. Per me non è una roba normale”. Tommaso Zorzi dopo aver sentito quelle parole, da uomo che vive nel 2020 e da sostenitore della comunità LGBTQ+ ha espresso, ai tempi, il suo dissenso riguardo le parole del modello.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Giulio Berruti, l’ex vuota il sacco: “Dice che con la Boschi sono solo amici”

Tommaso Zorzi: cos’è successo con Isabella De Chiara

SIAMO GIÀ DOMANI FUORI ORA 🔥🍀 http://open.spotify.com/track/5ef4VLNrMEvXoJRFQ3jdiB Pubblicato da Francesco Monte su Giovedì 16 luglio 2020

Il pomo della discordia è la nuova canzone di Francesco Monte “Siamo già domani”. Tommaso Zorzi tramite le sue stories di Instagram ha commentato il pezzo dicendo: “Siamo già domani, oggi sarà ieri – citando la canzone del modello – giura ama, sono sotto choc”. Ad onor del vero, l’influencer milanese è stato abbastanza pungente con il suo commento, con la sua solita ironia che lo caratterizza.

Tuttavia Isabella De Chiara, fidanzata di Francesco Monte non ha accettato la critica ed ha risposto “Normalmente la gente che non si stima o ammira dovrebbe non attirare interesse e attenzione, invece ti vedo sempre sul pezzo”, riferendosi proprio a Zorzi. “Se sei sotto shock ti consiglio di stenderti per terra per farti coprire per evitare dispersioni di calorie. E magari solleva anche le gambe per favorire l’afflusso di sangue al cuore e al cervello. Il cioccolato non credo funzioni in questo caso”.