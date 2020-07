Rientro a scuola, la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha parlato della bozza del protocollo Miur-Sindacati: centrale la tematica dei test sierologici.

La ministra Lucia Azzolina è tornata a parlare del rientro nelle classi, confermando la data del 14 settembre. Ma il punto principale della bozza riguardante il protocollo Miur-Sindacati è legata ai test sierologici, previsti per studenti e personale scolastico. Come riporta Skytg24, in fatti, la bozza del protocollo parla di “Svolgimento dei test sierologici per tutto il personale scolastico in concomitanza con l’inizio delle attività didattiche”. Allo stesso tempo, si parla anche di test a campione per tutta la popolazione studentesca, a cadenza periodica.

Da quanto si apprende al momento, si attueranno i criteri di “volontarietà di adesione ai test” e “gratuità dello stesso”. I test, inoltre, non saranno effettuati presso le strutture scolastiche, bensì presso le strutture di medicina di base.

Azzolina: rientro a scuola confermato al 14 settembre

Confermata dunque, come riporta Skytg24, la data del 14 settembre per il rientro nelle classi. La conferma è arrivata direttamente dalle parole della ministra, che ha voluto, in tal senso, tranquillizzare tutti quelli che avevano espresso perplessità sulla questione: “è chiaro che il 14 settembre, lo ribadisco ancora una volta, si ritornerà a scuola”.

Al tempo stesso, la ministra ha fatto sapere che il governo si sta impegnando al fine di offrire, come richiesto da alcune regioni, “più organico”. Lucia Azzolina ha dichiarato che il lavoro fatto sugli spazi da pare degli enti locali è enorme. Com’è ovvio, sostiene la ministra, si dovrà dare più organico alla Toscana, ma anche a tutte le regioni che ne hanno fatto, al momento, richiesta. Su questa tematica si attendono aggiornamenti.

