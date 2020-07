Una scena macabra quella che ha avuto luogo a Roma, sul lungomare di Ostia: un rom ha tentato di vendere un bimbo di due anni per prestazioni sessuali. Immediato l’arresto.

Roma: un venticinquenne di etnia rom è stato arrestato sul lungomare di Ostia per aver tentato di vendere un bimbo di due anni a dei turisti. Come riporta Il Fatto Quotidiano, è stato direttamente il turista a lanciare l’allarme, essendosi trovato a pochi passi dallo stabilimento della Guardia di Finanza. I finanzieri, appresa la notizia, hanno immediatamente dato il via a un inseguimento. Il 25enne ha fatto di tutto per fuggire e, da quanto si apprende, ha corso anche sopra i tetti delle automobili parcheggiate.

La Guardia di Finanza, ad ogni modo, è riuscita a fermare il ragazzo che, alle domande, ha risposto con frasi sconnesse e senza senso. Si pensi che, come riporta Il Fatto Quotidiano, alla domanda su quale fosse il nome del bambino, il rom ha risposto: Gesù.

Leggi anche >>> Covid, ambulante positivo va da Roma e Sabaudia: scattano i controlli

Roma, vuole vendere un bimbo di due anni per prestazioni sessuali: arrestato rom

Da quanto si apprende, le risposte senza alcun nesso logico sono continuate anche all’arrivo in caserma. Infatti, gli agenti non sono stati al momento in grado di capire da dove venisse il 25enne. Con ogni probabilità, il ragazzo non vive in uno dei campi della capitale, ma si trova a Roma abusivamente.

Tra le problematiche sorte successivamente, c’è stato anche il gesto folle al momento del riconoscimento facciale. Sembra infatti che l’uomo, portato nell’ufficio foto-segnaletico del carcere di Regina Coeli, abbia inveito contro i presenti, danneggiando anche alcuni macchinari fotografici presenti nell’ufficio.

Il bambino è stato ora portato in una casa famiglia e si sta cercando di capire se è stato prelevato ad una famiglia. Le denunce sono già in corso.

Potrebbe interessarti anche: Ostia, stabilimento balneare chiuso: dipendente a lavoro con la febbre

F.A.