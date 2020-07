Roma-Fiorentina potrebbe essere invalidata per poi venire ripetuta: questo è lo scenario che avanza in merito ad una partita piena di polemiche

Ieri la Roma è riuscita ad imporsi per 2-1 sulla Fiorentina consolidando il quinto posto in classifica e tenendo a distanza Milan e Napoli che sono rispettivamente a -4 e -5. La partita però sta portando con sé non poche polemiche a causa del secondo rigore concesso ai giallorossi e segnato da Jordan Veretout all’87esimo.

Dopo una mischia in area della Fiorentina, i difensori viola rinviano il pallone e l’arbitro Chiffi tocca involontariamente il pallone. A quel punto Perez lo stoppa e tira, ma Terracciano respinge. Da lì arriva il fallo di rigore del portiere su Dzeko. Il direttore di gara avrebbe, però, dovuto interrompere il gioco a causa del suo tocco di mano.

Roma-Fiorentina, Cesari: “Si può invalidare e ripetere”

L’ex arbitro di Serie A, Graziano Cesari, ha commentato l’episodio della gara ai microfoni di Pressing lanciando una clamorosa ipotesi. “Dzeko in quell’occasione è ampiamente in caduta. Ma le polemiche nascono poiché l’arbitro tocca il pallone ad inizio azione, ma non ferma il gioco che doveva essere interrotto”.

Quello di Chiffi è un gravissimo errore tecnico che potrebbe portare alla ripetizione del match: “Se c’è un reclamo nelle 24 ore successive al termine del match – dice Cesari – il Giudice Sportivo non potrà fare altro che accettarlo. E potrebbe anche decidere di farlo d’ufficio”.

E’ quasi impossibile che questo accada realmente, ma la cosa certa è che la partita porterà ancora diverse polemiche. Quello italiano è il campionato in cui sono stati assegnati i maggiori rigori tra i primi 5 d’Europa.

