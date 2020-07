Una coppia è stata beccata nel corso di un rapporto sessuale a lido di Dante, a Ravenna, dopo che un uomo aveva avvertito le forze dell’ordine: multa salatissima per i due

Un rapporto sessuale orale è costato ben 20mila ad un coppia. Siamo a Ravenna, al lido di Dante, quando i due si sono dati alla pazza gioia in pieno giorno e con diversi bagnati attoniti a guardarli.

Lei di Verona e lui di Napoli dovranno pagare 10mila euro a testa. A dare la segnalazione è stato un uomo che, intorno alle ore 16:30, si è accorto che di fianco a lui i due stavano praticando il rapporto orale sdraiati su un telo sulla sabbia. Inizialmente, prima di allertare le forze dell’ordine, aveva chiesto alla coppia di smetterla. Nel frattempo altra persone pare si fossero unite a loro.

Addirittura l’uomo, colpevole dell’atto osceno, avrebbe replicato affermando che su quella spiaggia si potesse fare sesso. La polizia, accorsa sul posto, ha verbalizzato la multa salatissima.

Ravenna, sesso in spiagga: ma non è un caso isolato

Episodi come quello di Ravenna non sono poi così rari come si crede. L’anno scorso, infatti, due uomini di 54 e 58 anni, ed una 38enne sono stati arrestati a Cagliari dopo essere stati accusati di atti osceni in luogo pubblico. I tre si erano infatti dati ad un rapporto a 3 sulla spiaggia di Giorgino in pieno giorno e con la figlia 7enne della donna ad assistere, poi affidata ai servizi sociali.

Il 3 settembre scorso invece un uomo ed una donna a Pescara hanno fatto sesso in spiaggia davanti ai bagnanti. In quel caso nessuna multa o arresto, ma il video ha fatto il giro del web diventando virale.

