Naike Rivelli di nuovo senza veli mentre fa yoga: web in tilt per la Foto appena pubblicata dalla bellissima attrice italiana.

Naike Rivelli continua a far parlare di sé, a causa degli scatti sempre molto audaci. La 45enne originaria di Monaco di Baviera è impegnata in questi giorni in diverse sessioni di yoga, che effettua sistematicamente senza veli. Proprio come quella appena effettuata ed immortalata in una Foto, con in didascalia queste parole: “Il mio percorso “donne che ballano coi lupi” è una sessione fotografica artistica che si sta svolgendo nella terra del mio compagno. La Calabria 💃🏻❣️❤️“. Proviamo, però, a fare ulteriore chiarezza in merito allo scatto della splendida attrice italiana.

Naike Rivelli fa yoga senza veli: ecco la Foto

Nella Foto in questione, si vede la bellissima Naike Rivelli rilassarsi mentre fa yoga in mezzo alla natura. La figlia di Ornella Muti, però, ancora una volta appare come mamma l’ha fatta, ovvero senza veli e con le sue straordinarie grazie in bella mostra.

Lo scatto, non a caso, ha fatto immediatamente incetta di like e riscosso il solito grande successo su Instagram, dove la stessa Naike vanta al momento qualcosa come 280mila follower. Scatto che ha lasciato i suoi fan letteralmente a bocca aperta e che mostra tutta la bellezza e il fascino della Rivelli, sempre particolarmente audace quando si tratta di mostrarsi.

Ecco la FOTO pubblicata proprio in questi istanti da Naike Rivelli sulla propria pagina Instagram:

