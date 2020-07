Parole che lasciano pensare quelle di Fran Kirchmair, ex dell’attore Giulio Berruti attualmente impegnato con la deputata Maria Elena Boschi

E’ stata definita la coppia dell’estate, ma è o non è una coppia? Maria Elena Boschi e Giulio Berruti si sono mostrati pubblicamente insieme non da molto tempo, ma questa relazione nasconde qualche insidia, come tutte quelle del mondo del gossip. Lei deputata dal 2018, lui un attore romano, sono coetanei e tra di loro è scoccata una scintilla che li ha resi sempre più vicini.

Qualcuno non è proprio d’accordo con questa relazione e come ogni storia che si rispetti, c’è di mezzo un ex. Fran Kirchmair, attrice e modella di 12 anni più piccola è l’antagonista della storia. Lei e l’attore romano sono stati insieme per circa 3 anni e mezzo, ma a maggio di quest’anno si sono lasciati perché le cose non andavano più bene. O almeno questo è quello che pensavamo.

Giulio Berruti e Maria Elena Boschi: spunta un’antagonista nella storia d’amore

Il settimanale Di Più ha raccolto delle dichiarazioni shock da parte dell’ex fidanzata di Giulio Berruti, Fran Kirchmair. Secondo la giovane modella, infatti, l’attore romano sostiene che quella con la deputata non è una relazione, ma che i due sono soltanto amici. Se ciò non basta a creare perplessità, Fran Kirchmair sostiene che quando ha scoperto della foto del suo ex con la Boschi, in realtà i due non si erano lasciati. Erano in una cosiddetta “pausa di riflessione”.

Addirittura Berruti avrebbe chiamato la sua ex per chiederle di rivedersi, guardarsi negli occhi e capire insieme qualcosa in più sul loro rapporto. La giovane attrice, perplessa ha ammesso: “O mente a me, o mente alla Boschi o mente a se stesso”.