Lutto improvviso nel mondo della politica. All’età di 95 anni – come riportato in questi istanti dal sito dell’Ansa – si è spento infatti Marino Fronti, l’ultimo partigiano di Pavia.

Nato nel lontano 1926, Marino prese parte al famoso sciopero antifascista della Snia del ’44, mentre nel ’45 fu tra i protagonisti assoluti della Liberazione di Pavia. Proprio il suo impegno e la sua dedizione alla causa partigiana gli hanno permesso di ricevere quattro anni fa, esattamente nel 2016, la medaglia della Liberazione.

Un riconoscimento importantissimo per chi, come Marino Fronti, ha dedicato gran parte della propria vita alla lotta contro il nazifascismo nell’ambito della guerra di liberazione italiana.

Morto Marino Fronti, le parole di Alessio

Ecco intanto quanto dichiarato proprio in queste ore dalla presidente dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia di Pavia, Annalisa Alessio: “Marino amava la vita e la libertà e mancherà a tutti noi. Ricordo benissimo la semplicità con cui era solito raccontare la sua vita e si preoccupava continuamente affinché nulla cadesse nell’oblio“.

Parole importanti all’indirizzo di un personaggio politico importante, che ha fatto tantissimo per Pavia e per la Liberazione in generale. Un personaggio che, senza ombra di dubbio, verrà ricordato a lungo per quello che ha fatto nel corso della sua brillantissima carriera e per i grandissimi valori che portava dentro di sé.

