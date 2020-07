Luigi Di Maio ha commentato la fuga dei migranti dai centri di Empedocle e Caltanissetta, dichiarando che si tratta di una questione che mette a rischio la salute pubblica della nazione.

Il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha commentato la fuga dei migranti dagli Hotspot di Porto Empedocle e Caltanissetta. L’ex capo politico dei 5 Stelle ha dichiarato che si tratta di una questione che va presa molto sul serio in quanto coinvolge la salute pubblica di tutta la nazione. Di Maio ha infatti spiegato che “il virus non è scomparso. I cittadini italiani, come il sottoscritto naturalmente, devono continuare a rispettare le regole che ci siamo dati e vale lo stesso per i turisti o per chi ha diritto alla protezione internazionale”. A Empedocle, i migranti scappati si trovavano in una struttura di proprietà della Protezione Civile. Durante le indagini, è inoltre emerso che nonostante il luogo avesse una capienza massima di cento persone, erano più di cinquecento gli stranieri che vi soggiornavano. A Cara Piana del Lago, nella zona di Caltanissetta si era verificata ore prima un’altra fuga da parte di un centinaio di migranti. Al momento la polizia sta ancora cercando di rintracciarli.

Fuga Migranti, la reazione del sindaco di Caltanissetta

Il Sindaco di Cara di Pian del Lago, ha commentato molto duramente questa fuga, chiedendo al governo di fare il possibile affinché il suo comune non ospiti hotspot per i migranti. In ogni caso, sia per quanto riguarda Empedocle che Caltanissetta, i migranti fuggiti erano risultati negativi ai tamponi anti coronavirus. Queste fughe si aggiungono a quella che si era verificata a Pozzallo nelle settimane scorse. Qui infatti una trentina di immigrati di nazionalità tunisina sono riusciti a fuggire dall’hotspot in cui erano ospiti. Anche loro avevano fatto i test anti Covid-19 al loro arrivo in Italia, risultando negativi. Hanno approfittato di una distrazione delle forze dell’ordine, che stavano effettuando dei controlli sull’Hotspot verso altri migranti, per uscire dal centro e scappare.

