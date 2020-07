Covid-19 bollettino del 27 luglio 2020. Ecco tutti gli ultimi dati rilasciati Protezione Civile sulla pandemia che ha interessato l’Italia

La Protezione Civile ha da poco pubblicato il bollettino in cui sono definiti tutti i numeri dell’epidemia Covid-19 registrati oggi 27 luglio 2020. Il numero dei positivi è di +147. Il conto dei deceduti purtroppo non accenna ad arrestarsi, anche oggi sono da registrare 5 decessi per un totale di 35.107 da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore le persone invece guarite dal Covid-19 sono state 126.

Covid-19, il bollettino del 27 luglio: non si fermano i morti

La Lombardia non smette di essere la regione in cui si contano il maggior numero di contagi. Nell’ultima giornata c’è stato infatti un incremento di 34 persone risultate positive. L’Emilia Romagna segue invece con 61 nuovi contagi. Notizie positive invece da Basilicata, Valle d’Aosta, Calabria, Sardegna e Umbria che per i contagi registrano quota zero.

