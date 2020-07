Il Coronavirus colpisce di nuovo il Vietnam, con un nuovo focolaio a Danang. Così le autorità hanno evacuato 80mila turisti dal centro del paese.

Continua a colpire la pandemia di Coronavirus, stavolta con un nuovo focolaio in Vietnam. Infatti non si arresta il propagarsi dell’infezione, con nazioni che provano a riprendersi dopo il lungo lockdown ed altre che rischiano di cadere nuovamente in crisi con nuovi potenti focolai.

E’ proprio quest ultimo il caso del Vietnam, con le autorità vietnamite che hanno segnalato un nuovo focolaio a Danang, nota meta turistica soprattutto per le sue spiagge. Così dopo aver segnalato alla nazione il nuovo focolaio, il Vietnam ha cercato di evacuare circa 80mila turisti.

Ad aiutare il governo nell’operazione di evacuazione ci stanno pensando le autorità di Hanoi, subito al lavoro dopo l’avvertimento dei vertici vietnamiti. Il tutto per scongiurare il propagarsi del virus dopo i tre casi accertati di Danang. Nella nota pubblicata dal Governo, per completare l’operazione c’è bisogno di almeno quattro voli. Sembrano pochi, eppure i tre casi avevano fatto scalpore visto che in Vietnam non si segnalavano nuovi casi da circa 99 giorni.

Coronavirus, dalla paura Vietnam al miglioramento Usa: rallenta la curva del contagio

Dopo giorni di paura per il continuo propagarsi del contagio, con circa 70mila contagi giornalieri, gli Usa possono tirare un sospiro di sollievo. Infatti nel paese americano, per la prima volta i nuovi contagi nelle ultime 24 ore, sono stati meno di 60mila. Secondo l’ultimo bollettino medico, ci sarebbero stati 55.187 nuovi contagi durante la giornata di domenica, un dato non di certo positivo ma che comunque fa sperare.

Intanto il presidente Donald Trump ha annunciato che non aprirà la stagione della MLB, con il primo lancio allo Yankee Stadium. Il tycoon americano ha infatti affermato di essere concentrato sulla lotta contro il virus, sui vaccini e sull’economia. Per la prima volta, il 45esimo presidente americano vuole mostrare al suo paese di essere veramente interessato alla lotta contro la pandemia.

Con molte probabilità, però, il motivo della rinuncia al lancio di apertura della Major League Baseball è evitare la protesta dei giocatori legati al movimento “Black Lives Matter“.

