Da ormai alcuni mesi, ricercatori e scienziati di tutto il mondo stanno lavorando per trovare una cura al Coronavirus. Diversi laboratori hanno in fase di sviluppo il loro vaccino ma, almeno per il momento, ancora nessuno ha dato gli effetti sperati. Dagli Usa, e più precisamente dall’azienda Moderna, arrivano notizie rassicuranti.

È infatti stato annunciato l’avvio della fase 3, ossia quella dei test sull’uomo del loro vaccino. A darne la comunicazione è stato il sito web del National Institute of Health, che parla di test eseguiti in 89 siti americani diversi, con oltre 30mila volontari sani. Questo non è il primo vaccino ad arrivare alla fase 3. Come riporta SkyTG24, infatti, già altri 4 – sui 25 attualmente in sviluppo – hanno iniziato con i test sull’uomo.

Si pensa già al futuro negli Stati Uniti. Come comunicato dall’azienda Moderna, infatti, se i test sull’uomo dovessero andare bene, si potrebbero distribuire almeno 500 milioni di dosi di vaccino per il Coronavirus all’anno. Una cifra che, a partire dal 2021, potrebbe salire fino al miliardo in soli 12 mesi. Sempre l’azienda, poi, ha spiegato come avverranno i test relativi alla fase 3 sull’uomo. Su 30mila volontari, una metà sarà sottoposta a due iniezioni di vaccino nel giro di 28 giorni, mentre l’altra riceverà due iniezioni di soluzione placebo.

In questo modo, sia i ricercatori che i volontari non sapranno quali pazienti hanno ricevuto il vaccino e quali no. Dopo ogni iniezione, poi, i volontari dovranno comunicare eventuali sintomi e, se positivi al Coronavirus, saranno seguiti e curati personalmente dai ricercatori di Moderna.

